◆大相撲▽夏場所初日（１０日、両国国技館）十両・尊富士（伊勢ケ浜）が白星発進した。鋭い立ち合いで同・佐田の海（境川）の左上手を引いて一気に寄りきった。「良かった。自分に集中してできた」とうなずいた。この日は同部屋の炎鵬が１１４１日ぶりに関取として勝利した。大歓声に「すごかった。自分も感動した」と力をもらった。今場所は２枚目だけに勝ち越せば幕内が見えてくる。「幕内復帰は意識している」と力強かっ