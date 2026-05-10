◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）３歳マイル戦線の頂上決戦が１８頭で争われ、６番人気で朝日杯ＦＳ３着だったアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）が最後の直線で末脚を伸ばすも、３着に敗れた。坂井瑠星騎手は先週テーオーエルビスで米国のチャーチルダウンズＳを勝利していたが、２週連続Ｇ１制覇はならなかった。前走・皐月賞は１５着