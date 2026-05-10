フリーの沖田愛加アナウンサーが、１０日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。沖田アナは自身のインスタグラムに「ボートレーススペシャルライブ２日間見てくれてありがとう」とつづると、大人っぽい上品なカラーのワンピースにネックレスを身につけたショットをアップ。最後に「また月末もよろしくです」と記し投稿を締めた。この投稿には「愛加ちゃんめっちゃ可愛い」「沖田さんがいるだけで、空間その