【新華社海林5月10日】中国黒竜江省海林市の横道河子東北虎（アムールトラ）林園でこのほど、生後1カ月を迎えたアムールトラの赤ちゃん10頭が初めて披露された。10頭は3頭の母トラから生まれた。うち1頭の母トラは五つ子を出産したものの、育児能力に限界があるため、飼育員が人工飼育を行っている。残り2頭の母トラはそれぞれ3頭と2頭を出産し、いずれも母親が自ら育てており、健康状態は安定しているという。毎年4〜6月は