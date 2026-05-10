◇大相撲夏場所初日（１０日、東京・両国国技館）東十両５枚目・友風（中村）が西５枚目・北の若（八角）に珍しい“つき手”で敗れ黒星スタートた。「つき手？（感覚のない）右の足首が返ってしまいました。障害を抱えてから初めてのこと。裏を返せばそれだけ調子がいいということかもしれません」。立ち合いから前に出る意識が強かった。引くイメージも沸かなかったという。最後は“つき手”で負けてしまったものの、納得