９日午後１１時頃、愛知県尾張旭市、無職岡田光弘さん（７３）の妻から「（三重県鳥羽市神島町の）実家に帰省中の夫が帰ってこない。知人に確認すると、７日に釣りに行くと言っていた」と愛知県警守山署に通報があった。連絡を受けた鳥羽海上保安部などが１０日朝から、鳥羽港の北東約１４キロ・メートルにある神島付近を捜索したところ、同島東岸で岡田さんのものとみられるリュックサックや釣りざおなどが見つかった。同海保