千葉県内で玉ねぎの生産量第1位を誇る白子町で、「たまねぎ祭り」が行われました。白子町は、千葉県内で玉ねぎの生産量が第1位で、味は辛みが少なく、濃厚な甘さが特徴です。きょう開かれた「白子たまねぎ祭り」では、新玉ねぎが10キロ2000円で販売されたほか、1回200円でつかみどりも行われました。「玉ねぎがほんとにおいしくて、今年も行こうと思って、朝早くに家を出ました」白子町では、今月31日まで町内のおよそ40か所の農家