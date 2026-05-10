5月11日（月）の『徹子の部屋』では、番組スタート初年である1976年の放送から選りすぐりのお宝映像が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！当時はテープが貴重で、現存するのはわずか10本。その中から、初回ゲストの森繁久彌さんが自ら作詞作曲した歌を披露した映像をはじめ、嵐寛寿郎さんや東野英治郎さんの貴重なトークも公開。さらに、鋭い舌鋒で時代を斬った細川隆元さんに、黒柳徹子が思わずたじろぐ場面も