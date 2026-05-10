5月10日、LaLa arena TOKYO-BAYで「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルGAME2の千葉ジェッツ（第4シード）vs群馬クレインサンダーズ（第5シード）が行われ、後がなかった千葉Jが勝利した。 GAME1を脳震とうで欠場した渡邊雄太が先発に復帰した千葉Jは、試合序盤からナシール・リトルを中心に得点を重ね、25－11と14点のリードでこ