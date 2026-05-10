終活クラブが、6月17日にリリースするメジャー3rd EP『全力タイアップ』より「タテホコダンス」を5月11日に配信リリースし、同日23時にMVも公開。また、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：終活クラブ、Dannie May、猫背のネイビーセゾン、三四少女……ロッキン・ライフの「俺のイベントに出てくれないか！」第2回） 本楽曲は、現代の人々が人知れず抱えているであろう