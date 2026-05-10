アルバムの購入や配信の視聴、ワールドツアーへの参加といったK-POPファンによる日常的な活動は、統計の視点から見れば、韓国コンテンツ産業を押し上げる強固な力となっている。【写真】“見せパン”に全身シースルー…過激さ増すK-POP女性アイドル衣装問題韓国コンテンツ振興院が発表した「2025年4分期および年間コンテンツ産業動向分析報告書」によれば、2025年の韓国コンテンツ産業の年間売上高は161兆4839億ウォン（約17兆4910