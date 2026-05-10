アヤックスの日本代表DF冨安健洋の去就に現地メディアが言及している。半年の無所属期間を経て、今冬にアヤックスに加わった冨安は、２月１日のエールディビジの第21節エクセルシオール戦で、アーセナル時代の24年10月５日以来、484日ぶりとなる実戦復帰を果たした。その後もコンスタントにピッチに立ち、出場した試合では安定したパフォーマンスを披露していたなか、３月23日のフェイエノールト戦で右ハムストリングを負傷