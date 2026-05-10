俳優の高橋克実（65）が9日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。20年来の飲み友達を明かした。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「最近、どういう方と飲まれているんですか」と質問し、高橋は「この間飲んだのは、戸田恵子さんと寺脇（康文）さんと」と打ち明けた。「3人で、20年ぐらいになるのかな。誕生日ごとに飲むんです、お互いの」と告白すると、加藤は「そんな仲いいんですか」と驚いた。高