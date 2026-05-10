大同生命SV.LEAGUE MENのチャンピオンシップ セミファイナル GAME2が10日（日）に行われ、Asueアリーナ大阪にてサントリーサンバーズ大阪とウルフドッグス名古屋が対戦した。 昨日9日（土）に行われたGAME1では第1セット25-12、第2セット25-22、第3セット25-18とレギュラーシーズン王者のサントリーが圧倒的な力を見せつけ、ストレートで勝利しファイナル進出に王手をかけた。迎