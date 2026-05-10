空前の大混戦の様相を呈した「NHKマイルC」はロデオドライブが制し、G1初制覇を飾った。ロデオドライブは直前で単勝オッズ1番人気に急浮上。これで春のJRA・G1シリーズは高松宮記念から、大阪杯、桜花賞、中山グランドJ、皐月賞、天皇賞・春に続いて1番人気が7連勝となった。勝ったロデオドライブは父サートゥルナーリア、母ビバリーヒルズ（母の父スニッツェル）の血統で通算4戦3勝。騎乗したレーンはJRA・G1通算7勝目、