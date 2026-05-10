来月4日の重賞・六甲盃（ダート1870メートル）トライアル「青葉特別」（A1・ダート1870メートル）が7日のメーン11Rで行われ、小牧太騎乗の1番人気ダンテバローズ（牡6＝新子、父ドレフォン）が勝利。優先出走権を獲得した。JRAのオープンで勝ち鞍のある実績馬の実力は、やはりダテではなかった。スタートこそ速くはなかったものの、だからこそ最内枠の不利を受けることなく、中団外めを追走。向正面で3番手まで押し上げると、4