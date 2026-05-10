沖縄出身のお笑いコンビ「キャン×キャン」ゆっきー（48）が、10日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、沖縄のテレビ事情について語った。ローカル芸能界を深掘りするシリーズの沖縄編。芸能事務所が約30社ある激戦区だというが、一方で民放テレビ局は3局だという。ゆっきーは「TBS系列の琉球放送、フジテレビ系列の沖縄テレビ、テレ朝系列の琉球朝日放送、この3つがあって」と説明した。MC明石家さ