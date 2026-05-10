5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が10日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「ARTIST STAGE」に出演した。【ライブ写真】かわいすぎる！アンタルチャレンジをしたCORTIS超満員の会場にCORTISが登場すると、会場は大歓声に包まれた。MARTINの「Make some noise！」の掛け声で一気に熱気を高め、「GO!」「FaSHioN」などの代