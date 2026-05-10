◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-DeNA(10日、甲子園球場)阪神・佐藤輝明選手がリーグトップの10号ソロを放ちました。1点リードの6回、DeNA先発・石田裕太郎投手のシンカーを左中間へ。試合前時点で9本で並んでいた阪神・森下翔太選手を離し、リーグ最速の10号到達となりました。佐藤選手はこの一発で2021年のルーキーイヤーから6年連続での2桁本塁打到達。“母の日”のこの日はピンク色の道具を身につけて試合に臨んでおり、ピンク色の