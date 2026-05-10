9日、モスクワで同盟協力深化に関する条約に署名するロシアのプーチン大統領（右）と南オセチアのトップ、ガグロエフ氏（ロシア大統領府提供・タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は9日、モスクワでジョージア（グルジア）からの独立を宣言している南オセチアのトップ、ガグロエフ「大統領」と会談した。ロシア大統領府によると、両者は同盟協力深化に関する条約に署名した。南オセチアはロシアなど数カ国しか独