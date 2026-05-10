PayPayドームでのロッテ戦プロ野球、ソフトバンクの周東佑京外野手が足で魅せた。10日、みずほPayPayドームでのロッテ戦でホームスチールに成功。地上波でも中継された一戦でファンに衝撃を与えた。3回2死三塁、打席には柳田の場面。周東は一瞬の隙をついて、柳田への初球でスタートを切った。クロスプレーとなり、球審は一度はアウトのジェスチャーを見せた。だが、捕手がボールをこぼしておりセーフに。球場は大歓声に包ま