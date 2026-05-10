巨人の森田駿哉投手（２９）が１０日の中日戦（バンテリン）で今季先発＆初登板５回途中８０球を投げ７安打４失点で降板。今季初勝利はお預けとなった。森田は２回まで走者を出しながらも無失点投球。しかし１―０で迎えた３回に先頭・カリステに初球・１４５キロの高め直球を捉えられて左翼スタンド手前に同点ソロを叩き込まれた。その後の攻撃で４番・ダルベックが勝ち越し２ランを放ち、再び試合を有利にするも、２点リー