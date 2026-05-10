【モデルプレス＝2026/05/10】King & Prince（永瀬廉／高橋海人※「高」は正式には「はしごだか」）が10日、都内で開催されたディズニープラス「King & Princeがまちあわせ in LA」 スペシャルローンチイベントに出席。互いの初対面時のエピソードを語った。【写真】ミッキーポーズが可愛すぎるキンプリ◆高橋海人＆永瀬廉、初対面の場所は「帝国劇場」この日は、これまでにまつわる記憶や気持ちを「まちあわせ」する一幕