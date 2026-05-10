【モデルプレス＝2026/05/10】SUPER EIGHTの横山裕が、5月9日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（アナザースカイ／毎週土曜23時〜）に出演。弟の記憶がなくなった過去を語った。【写真】STARTOイケメン、弟と思い出の地で2ショット◆横山裕、弟の記憶がなくなった過去この日は、横山が15年前に三兄弟で初めて海外旅行をしたという思い出の地フィリピン・セブへ。末っ子の充さんも登場し、兄弟二人旅の様子