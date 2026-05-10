飼い主さんを見つけた猫さんは、壁際に歩み寄り身を隠すと、次の瞬間勢いよく飛び出して驚かせてきたのだとか。動画は7.2万回以上も再生され、「可愛い過ぎますね。一緒に遊びたい」「うちの子もやります～かわいいですよね」とのコメントが集まっています。 【動画：飼い主を見つけた猫→壁に身を隠した『次の瞬間』……可愛すぎる『遊びの様子』】 猫さんがよくやる遊びとは… Instagramアカウント「ラガマフィン