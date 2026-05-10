37万回以上視聴され1.8万「いいね」を獲得しているのは、おしゃべりどころか「お歌」が上手な猫ちゃんの姿。可愛い歌声に、視聴者からは「上手ね～」「息ぴったり」「なんてお利口さんなのでしょう」と称賛のコメントがたくさん届いています。 【動画：男の子が猫に向かって『歌い始める』と…完璧なタイミングで反応をする『驚きの展開』】 男の子と一緒にシンギング Instagramアカウント「ゆみこ」さんが投稿した