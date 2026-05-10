【モデルプレス＝2026/05/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆうが5月9日、自身のInstagramを更新。ヘアカラーチェンジしたショットを公開した。【写真】「今日好き」19歳美女「雰囲気ぜんぜん違う」色白際立つ新ヘア◆早坂ゆう、赤髪へのイメチェン姿披露早坂は、夜の街角で撮影されたプライベートショットを複数枚投稿。黒のキャップに黒のト