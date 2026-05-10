猫とふれあいながらできる『健康チェック法』7選 1．目のチェック 猫を抱っこしたり顔を近づけたりしたとき、まず目の状態を観察しましょう。 健康な猫の目は澄んでいてキラキラと輝いており、目やにがほとんどありません。少量の目やにであれば正常範囲内ですが、量が多い・色が黄色や緑色・目が半開きになっているなどの場合は注意が必要です。 また瞬膜（目の内側にある白い膜）が常に見えている状態は体