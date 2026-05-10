お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるまさんが2026年5月10日、波紋を広げていた単独ライブ「RE:IMWAROMAN」のSS席・S席の特典の変更をめぐり、思いをつづった。「払い戻しなし」発表も一転「ご希望の方への払戻しを承ります」令和ロマンは、16日に最大約2万人を収容する「Kアリーナ横浜」（横浜市）で、7年ぶりとなる単独ライブ「RE:IMWAROMAN」を開催予定だ。波紋を広げていたのは、チケット代10万円の「SSロマン席」および3万円