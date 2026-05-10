『King & Princeがまちあわせ in LA』（C）2026 Disney and its related entities King & Prince初のトラベルバラエティ『King & Prince がまちあわせ in LA』が、６月よりディズニープラスで独占配信されることが決定した。本番組では King & Prince の永瀬廉と高橋海人が、アメリカ・ロサンゼルスを舞台に、ふたりの絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦。台本＆演出一切なしの等身大の素顔と