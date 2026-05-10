上空の暖気や強い日差しなどの影響で、関東から九州では、16日(土)頃から最高気温30℃以上の真夏日になる所が急増する見込みです。蒸し暑さを感じる日もあるでしょう。この先は、関東から沖縄の広い範囲で熱中症に「警戒」が必要です。16日頃から真夏日の所が一気に増加16日(土)頃から、関東から九州には、上空1500m付近で12℃以上の6月上旬並みの暖かい空気が流れ込み、17日(日)頃からは15℃以上の7月上旬並みの暖気が流入する所