「DJI Goggles N3」はDJI製ドローンと連携して使うゴーグル型のヘッドマウントディスプレイで、カメラで撮影中の空撮映像をリアルタイムで目の前に映し出しながらドローンを飛ばすことができます。面白そうだったので室内で触ってみました。DJI Goggles N3 - 飛び込もう、スリル広がる大空へ - DJI 日本https://www.dji.com/jp/goggles-n3DJI Goggles N3はゴーグル型のヘッドマウントディスプレイで、DJI製ドローンおよびコントロ