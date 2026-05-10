◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」１月に営業職から競馬記者に異動した。憧れの世界に飛び込むという不思議な感覚。取材を通して内面を知り、魅了されたジョッキーがいる。関東の若手のホープ、原優介騎手（２５）だ。１頭１頭に対する丁寧な取材対応、人懐っこい笑顔の裏に秘めた強い闘争心。人気薄を馬券圏内に持ってくることも多く、穴党のファンも多い。３月のフラワーＣ・Ｇ３でスマートプリエールに騎乗し、自身４５