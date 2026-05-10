女優の赤間麻里子が１０日、神奈川・横浜水上警察署の一日警察署長に就任した。横浜港に面した山下公園であいさつした後、加賀町警察署との合同で「特殊詐欺撲滅・防犯キャンペーン」に一役買った。神奈川県出身でもある赤間は現在、岡田将生、染谷将太が出演するＴＢＳ系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（後１０時）で神奈川県警青委署・強行犯係で刑事課長（警部）を演じている。これらの縁で一日署長となった。観光客など大