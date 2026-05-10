◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）３歳マイル戦線の頂上決戦が１８頭で争われ、４番人気のアスクイキゴミ（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロードカナロア）が最後の直線で抜け出しにかかったが、ゴール前で差されて、推定６センチの鼻差２着に敗れた。レース史上最少キャリアとなる無傷３連勝でのＧ１初制覇を逃した。超新星のロードカナロア産駒が止まった。前走・チャーチ