◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）３歳マイル戦線の頂上決戦が１８頭で争われ、川田将雅騎手騎乗で３番人気のダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は５着に終わった。鞍上の川田騎手は２４年ジャンタルマンタル以来となる当レース３勝目を逃した。福永調教師は２４年の開業以来、初のＧ１タイトルは持ち越しとなった。ダイヤモンド