カジサックとしてＹｏｕＴｕｂｅｒとしても活動するキングコング・梶原雄太が７日、人気ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「たっくーＴＶれいでぃお」にゲスト出演。梶原は、ＹｏｕＴｕｂｅｒとして活動したきっかけを聞かれると「ちょっと端的に話します。めっちゃ長くなっちゃうんで。全ては上沼恵美子さんの言葉からなんですよ。上沼さんが。僕は大阪でレギュラー番組やらせてもらってて、上沼さんの番組、そこで『あなたは、ここで