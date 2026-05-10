ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は、スペインカナリア諸島の港に日本時間の午後2時過ぎに到着しました。【映像】ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船日本人1人を含むおよそ150人を乗せたクルーズ船は日本時間の午後2時過ぎに港へ到着し、午後4時頃から順次、下船を開始する見通しです。乗客らは健康状態に応じて、5人から10人乗りの小型船に分かれて上陸し、バスで空港へと向かいます。その後は