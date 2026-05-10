「西武−楽天」（１０日、ベルーナドーム）楽天先発の滝中が二回途中でＫＯとなった。中５日でのマウンド。初回、先頭の長谷川に死球で出塁を許すと、ネビンに左翼線先制二塁打を浴びた。二回も２安打１四球で１死満塁とされ、西川の中犠飛で追加点を与えて降板した。「連敗中で、守備からリズムを作れるような投球をしたかったのですが、なかなかベース板の上で勝負できませんでした。野手や中継ぎ投手に負担をかける形に