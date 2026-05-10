【競馬】NHKマイルカップG1（5月10日／東京競馬場・3歳オープン・芝1600メートル）【映像】写真判定までもつれる大接戦！ ど迫力のレースハイライト第31回、NHKマイルカップが10日（日）に東京競馬場で開催。1番人気のロデオドライブ（牡3・辻）が4番人気でチャーチルC勝ち馬のアスクイキゴミ（牡3・藤原）との競り合いを制し勝利した。勝ちタイムは1分31秒5。最後は写真判定までもつ