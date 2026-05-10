―［貧困東大生・布施川天馬］― 今年のゴールデンウィーク、皆さんはどこに行かれましたか？私は、少しばかりの休息を求め、熱海の温泉施設へと足を運びました。最近の温泉はマッサージも受けられますし、ご飯も美味しいですし、まるでテーマパークのようです。私以外にも周囲の人々はみな、ご当地グルメに舌鼓を打ったり、温浴施設でのんびりと湯船に浸かって日頃の疲れを癒したりと、思い思いの休日を過ごしていました。しかし