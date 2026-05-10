2024年から2年連続でM-1グランプリ決勝に進出したお笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満（34）。体重約200キロ、体脂肪率50％超という超巨漢だが、健康面への悪影響はないのか。健康事情や、巨体が故の生活の苦労などを聞いた。【当時の写真】高校で体重は130キロ超…医師から「あんた死ぬよ？」「何で死んでないの？」と言われた当時や、幼少期の大鶴肥満を見る「周囲とは違う」と自覚したのは小3のとき大鶴肥満が「周囲と自