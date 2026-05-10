三重県伊勢市で行われている伊勢神宮の式年遷宮（２０３３年）に向けた民俗行事「お木曳（きひき）」で、全国から集まった「特別神領民」による陸曳（おかびき）が１０日、始まった。特別神領民は、伊勢神宮の崇敬者や神社関係者らがお木曳に参加できる仕組みで、１９６６年から導入された。この日は、約１２００人の特別神領民が参加。俳優の斎藤工さんや平祐奈さん、ラグビー・トヨタヴェルブリッツの姫野和樹選手らも加わっ