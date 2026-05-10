5月9日、Kアリーナ横浜で開催された『Kstyle PARTY 2026』にCLOSE YOUR EYESが出演。エネルギッシュなパフォーマンスで会場を盛り上げた。【映像】スタイル抜群！18歳の日本人K-POPアイドルCLOSE YOUR EYESは日本人メンバー１人を含む、７人組ボーイズグループ。サバイバルオーディション番組『PROJECT 7』から誕生し、2025年４月にデビュー。今年ソウルでの初の単独コンサートを開催し、4月には1stデジタルシングル『OVEREXPO