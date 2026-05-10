―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― “外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報のプロが、その経験をもとに、読者の悩みに答える本連載。今回はトランプ大統領の指示によるベネズエラ急襲と変わりゆく国際秩序について。佐藤優が丁寧に答える。◆米軍のベネズエラ急襲で国際秩序は変わったか？★相談者★空（ペンネーム）会社員39歳男性新年早々にトランプ大統領の指示のもと、米軍がベネズエラを急襲、マドゥロ大統