「暴力は何も解決しない」。頭では分かっていても、目の前で理不尽な挑発を受けたとき、冷静さを保つのは容易ではありません。ましてや、多勢に無勢。逃げ場のない深夜の駐車場であればなおさらです。仕事帰りの疲れを癒やすはずのコンビニが、一瞬にして一触即発の修羅場へと変わる……。そんな危機的状況を、拳を握ることなく、わずか数秒の「機転」だけで鮮やかに解決した男性がいます。今回は過去に反響の大きかった、かつて空