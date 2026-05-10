◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）３歳マイル戦線の頂上決戦が１８頭で争われ、１番人気のロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）が外から競り勝ち、写真判定の末、鼻差でＧ１初制覇を飾った。ダミアン・レーン騎手は６度目の参戦で初勝利となった。勝ちタイムは１分３１秒５。前走・ニュージーランドＴで単勝１・７倍と断然人気に推されながらレ