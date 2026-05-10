J３福島のカズことＦＷ三浦知良（５９）が１０日のＪ２・Ｊ３百年構想リーグ第１６節・磐田戦（とうスタ）でメンバー入りし、後半４３分から出場した。カズは正午、他の選手、スタッフとともにチームバスで会場に到着。スーツ姿で現れると「カズさーん！」と声援が飛び、手を振りながら会場入りした。ベンチスタートとなった大ベテランは前半２０分にＦＷ芦部晃生（２５）が先制ゴールを挙げるとベンチで大きな拍手を送った