◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）ＤｅＮＡの京田陽太内野手（３２）が、プロ野球５４３人目の通算１０００試合出場を達成した。この日は６番・遊撃でスタメン出場。試合が成立した５回終了時に記録達成が場内アナウンスされ、記念ボードが手渡されると、阪神ファンが大勢を占める敵地・甲子園のスタンドから大きな拍手が送られた。京田は青森山田高―日大から１６年ドラフト２位で中日に入団。１７年