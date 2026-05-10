◆ファーム・リーグロッテ―巨人（１０日・江戸川）巨人のエルビス・ルシアーノ投手が３者連続空振り三振を披露した。３―３の７回に３番手で登板。先頭の岡村をカウント０―２と追い込んでから落ち球で空振り三振を奪うと、続く松石は直球で空振り三振。３人目の山本大はフルカウントからスライダーで空振り三振に打ち取った。今季は開幕前に支配下昇格を勝ち取り、１１試合に登板して０勝１敗、防御率３・２７。４日のヤ